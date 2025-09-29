Семенович заявила, что не могла похудеть из-за преддиабета и использовала уколы

Певица Анна Семенович рассказала, что не могла похудеть из-за преддиабета. На основании анализов врачи назначили специальный препарат, с которым ей удалось сбросить лишние килограммы.

Подробности узнал сайт NEWS.ru.

«В какой-то момент мой вес остановился и перестал уходить, что бы ни делала. Тогда я пошла к врачу, сдала анализы, у меня выявили инсулинорезистентность, или преддиабет», - рассказала певица.

В итоге проблему решили корректировать медикаментозно. На основании анализов певице назначили отечественный препарат, он не вызвал побочных реакций.

В результате Семенович сбросила семь килограммов. Она продолжает использовать препарат – в планах певицы похудеть до Нового года на 10 килограммов.

«Когда я сдала анализы и прошла обследование, врачи объяснили, что «волшебный укол» без изменения пищевых привычек, физической активности и правильного режима работать не будет», - поделилась артистка.

Семенович отказалась от фастфуда, убрала быстрые углеводы, добавила овощей. Певица ест все, но немного. Каждую порцию артистка делит пополам и наслаждается едой.

