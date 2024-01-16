«Вот так и страдаю»: Подольская показала кадры с отдыха

Наталья долгое время посвящала внимание борьбе с проблемной зоной фигуры, акцентируя внимание на животе. Несмотря на заботы о своем внешнем виде, она с честностью делилась с поклонниками, что борьба с лишним весом — результат правильного питания и регулярных физических тренировок.

«Живот это точно не спорт, это только питание. А я телец — обжора. Вот так и страдаю. Особенно на отдыхе», – делилась исполнительница.

В прошлом, после второй беременности, она успешно похудела на 12 килограммов, подчеркивая, что спорт и правильное питание являются ключом к поддержанию тонуса, стройности и подтянутости. В настоящее время артистка выбрала для себя сквош (вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. — Прим. ред.).

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