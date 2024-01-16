«Вот так и страдаю»: Подольская показала кадры с отдыха
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Певица Наталья Подольская показала, как каталась на лыжах во время отдыха в Сочи. Звезда следит за своей фигурой и предпочитает активно проводить свое время. Кадры она опубликовала в соцсетях.
Загородный отпуск в Красной Поляне позволил артистке не только насладиться живописными видами гор, но и активно провести время с семьей. Звезда остановилась на комфортабельной вилле в горах вместе с мужем Владимиром Пресняковым и сыновьями. Она продолжила традицию зимних развлечений и уделила внимание горным лыжам. Наталья призналась, что очень устала, так что у нее хватило сил только на просмотр мультфильмов с детьми.
Наталья долгое время посвящала внимание борьбе с проблемной зоной фигуры, акцентируя внимание на животе. Несмотря на заботы о своем внешнем виде, она с честностью делилась с поклонниками, что борьба с лишним весом — результат правильного питания и регулярных физических тренировок.
«Живот это точно не спорт, это только питание. А я телец — обжора. Вот так и страдаю. Особенно на отдыхе», – делилась исполнительница.
В прошлом, после второй беременности, она успешно похудела на 12 килограммов, подчеркивая, что спорт и правильное питание являются ключом к поддержанию тонуса, стройности и подтянутости. В настоящее время артистка выбрала для себя сквош (вид спорта с мячом и ракеткой в закрытом помещении. — Прим. ред.).
Ранее мы писали о том, что Пресняков и Подольская вышли в свет в нарядах жениха и невесты.