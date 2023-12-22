«Ощущение свадьбы»: Пресняков и Подольская вышли в свет в нарядах жениха и невесты

Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская решили примерить на себя образы жениха и невесты, чем удивили фанатов. Оказывается, наряды были нужны супругам для съемок нового клипа на совместную песню «Любовь выбрала нас».

На кадрах, опубликованных в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ), Наталья и Владимир кружатся в вальсе перед камерой в фотостудии. Певица предстала в белом платье с открытой спиной и длинными рукавами, а ее супруг — в белом смокинге. Романтичную атмосферу клипу добавил профессионально выставленный свет.

«С вальсом у нас конечно проблемки, но ощущение свадьбы», — сказала Наталья.

Спустя некоторое время сложности с танцем разрешились.

Наталья Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова в 2010 году, спустя пять лет после знакомства. Сейчас пара воспитывает восьмилетнего Артемия и трехлетнего Ивана. Накануне 41-летняя певица призналась, что мечтает родить третьего ребенка. У Владимира также есть сын Никита от брака с певицей Кристиной Орбакайте.