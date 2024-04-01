«Вот так глупо»: Рустам Солнцев прокомментировал смерть Либерж Кпадону

Шоумен Рустам Солнцев заявил, что жизнь Либерж Кпадону закончилась «глупо и уродливо». Звезда «Дома-2» высказался о смерти бывшей участницы проекта в беседе с Пятым каналом.

Общественность потрясла новость о том, что Либерж Кпадону умерла в своей квартире, а ее тело пролежало там 41 день. Больше месяца никто не замечал исчезновения девушки, в том числе ее родители. Рустам Солнцев не стал скрывать, что в последние два года у них с Либерж были напряженные отношения.

«Жаль, что ее жизнь, которую она любила, закончилась вот так глупо, вот так непростительно странно и совершенно уродливо», — высказался Солнцев.

Мужчина также удивился, что девушка умерла в одиночестве. Но отметил, что существует «примета этого времени», когда люди отдаляются друг от друга и остаются одни.

«Как собаки», — сказал Рустам.

Шоумен вспомнил, что в последний раз видел Либерж три года назад в караоке. Он запомнил, что девушка была радостной, веселилась и пила шампанское. Казалось, что она наслаждалась жизнью.

Солнцев добавил, что после новостей о смерти Кпадону чувствует себя подавленно и ужасно.