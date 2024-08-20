«Вот она, настоящая жизнь»: Саша Савельева поделилась кадрами с Кириллом Сафоновым и подросшим сыном

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева сейчас находится в Израиле вместе с супругом, актером Кириллом Сафоновым, и 5-летним сыном Леоном. Певица до сих пор скрывает лицо ребенка, объясняя это тем, что не хочет показывать его, пока он сам не попросит. Однако недавно артистка поделилась в личном блоге кадрами с мужем и сыном на пляже и рассказала об их поддержке.

В последнее время Саша Савельева вместе с мужем и сыном живет в Израиле, но иногда приезжает в Россию, чтобы выступить с концертами. Недавно певица опубликовала в соцсети видео, на котором Кирилл Сафонов запечатлен с подросшим Леоном на пляже. По признанию знаменитости, семья поддерживает ее в сложный период.

«Как хорошо, что есть те, кто тебя всегда поддержат. Достаточно присутствия и обнимашек. Когда у тебя был такой эмоционально сложный день, что хочется плакать от бессилия… А потом ты видишь эту картинку, вдыхаешь запах моря, и все кажется уже не таким ужасным. Ты думаешь: вот же она, настоящая жизнь, остальное я точно преодолею, несмотря ни на какие „черные флаги в море“», — высказалась Саша Савельева.

Пользователи Сети восхитились тем, как выглядит сын артистов Леон. Многие подчеркнули, что мальчик заметно подрос.

Напомним, Саша Савельева состоит в браке с Кириллом Сафоновым с 2010 года. У супругов есть 5-летний сын Леон.

Ранее мы писали о том, что Саша Савельева опровергла слухи о разводе с Кириллом Сафоновым.