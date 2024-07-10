Саша Савельева выложила ролик с Кириллом Сафоновым и опровергла слухи о разводе. Об этом стало известно из соцсетей.

Уже несколько недель в Сети ходят слухи о разводе Саши Савельевой и Кирилла Сафонова. Поклонники пары посчитали, что в их отношениях проблемы после того, как Сафонов улетел за границу в одиночестве, оставив в Москве жену с ребенком.

Однако супруги в очередной раз поспешили опровергнуть эту информацию. Савельева разместила в соцсетях ролик, на котором они вместе с мужем и сыном Леоном танцуют под зажигательную музыку.

«Семья, любовь и верность каждый день», — подписала видео певица.

Напомним, экс-солистка группы «Фабрика» в апреле 2010 года вышла замуж за актера Кирилла Сафонова. В 2019 году у пары родился сын Леон.

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