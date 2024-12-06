«Вот и живи там»: подписчики обрушились с критикой на Орбакайте и дочь после видео из США

Кристина Орбакайте снялась с дочерью посреди праздничного Нью-Йорка. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Кристина Орбакайте приехала в США, где встретилась с дочерью Клавдией от третьего брака с Михаилом Земцовым. Она выложила в соцсетях ролик, на котором вместе с дочерью стоит посреди празднично украшенного Нью-Йорка.

«А настроение-то рождественское!» — подписала видео она.

Впрочем, некоторые подписчики раскритиковали певицу и заявили, что на родине все же красивее: «Вот и живи там Кристина», «На Красной площади красивее», «Куда смотреть-то? Где красиво-то?».