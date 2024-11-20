Директор Орбакайте рассказал о планах артистки на новогодние выступления в России

Директор Кристины Орбакайте Александр Качан рассказал, появится ли певица на российских экранах в новогоднюю ночь. Мужчина в беседе с изданием «Абзац» заявил, что артистка ничего не говорила о выступлении на телевидении в Новый год и таких планов не было.

Утром, 20 ноября в СМИ появились слухи о том, что дочь Аллы Пугачевой появится в новогоднюю ночь на Первом канале. При этом недавно была информация о том, что она отказалась от корпоративов в РФ.

Журналисты связались с директором Кристины, чтобы он прояснил ситуацию. Александр Качан считает заметки о возвращении Орбакайте необоснованными слухами.

«Она ничего не говорила мне о новогоднем выступлении на телевидении. И никто не говорил. Что касается её ближайших выступлений в России, в обозримом будущем таких планов не было», – заявил представитель знаменитости.

Напомним, что слухи о возвращении Кристины Орбакайте на российскую сцену фигурировали еще в августе этого года. Но никаких доказательств не было. Ранее она выступала в РФ, но столкнулась с критикой из-за того, что так и не обозначила свою политическую позицию.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказался о возвращении Орбакайте в новогоднюю ночь.