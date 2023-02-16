«Вот и все»: 36-летняя Анна Хилькевич объявила о возвращении в Россию

Последние месяцы Анна Хилькевич провела вместе с семьей на Бали. За все это время с актрисой произошло много неприятностей: ее укусило ядовитое насекомое, и она осталась без крыши над головой. Вот почему звезда «Универа» нередко говорила о желании вернуться в Москву поскорее, и вот это свершилось. Сегодня Анна вышла на связь и официально объявила о своем нахождении на территории РФ.

«Вот и все. Наконец-то мы нашей огромной толпой вернулись. Сначала у нас была дорога в Дубай. Я очень рада», — высказалась девушка.

К слову, дочки Анны разделили ее мнение и заявили: они очень соскучились по дому и по бабушке.

Напомним, что недавно Хилькевич говорила о том, что расставание с Россией ей далось нелегко. Звезда считала дни, когда она наконец-то вернется и сможет увидеть заснеженную Москву. Подробности читайте в этой статье.