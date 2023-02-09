«Мне очень сложно»: 36-летняя Анна Хилькевич высказалась о возвращении в Россию

Уже долгое время Анна Хилькевич проживает вместе с семьей на Бали. За этот период чего только не произошло с актрисой: ее укусило ядовитое насекомое, она совершила восхождение на гору и осталась без жилья на острове. Несмотря на все трудности, звезда «Универа» не спешит возвращаться в Россию. Вот почему поклонники Анны поспешили узнать: она переехала на Бали временно или на постоянной основе.

К счастью, Хилькевич поспешила всех успокоить: уже в скором времени их семейство прилетит в Москву. По словам Анны, вместе с супругом они решили переждать холода на теплом острове, как и в предыдущие годы. Однако на этот раз расставание с Россией далось тяжело знаменитости.

«До ковидных времен мы каждую зиму улетали на 1-2 месяца в Тайланд. И в этом году возобновили практику. Но что-то сейчас мне очень тяжело дался такой длительный период. Я уже считаю дни, когда смогу увидеть заснеженную и родную Москву», — резюмировала актриса.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о нападении дикого животного в горах. Подробности инцидента читайте здесь.