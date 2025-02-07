«Самый нестабильный человек в моей жизни»: Баста высказался о Гуфе

Российский рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) поделился мнением о работе с коллегой Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов). Об этом он заявил на VK-шоу «Натальная карта».

«Самый нестабильный человек в моей жизни, за годы нашего, скажем так, творческого романа, — это Алексей. То он сидит, то он в дурке, то выходит…», — высказался артист.

Баста уточнил, что уже давно договаривался с коллегой о выпуске совместной пластинки, которую они по-прежнему не могут закончить.

«Договариваться с ним [Гуфом] просто, но потом ничего не получается», — пожаловался исполнитель.

При этом рэпер признался, что все еще рассчитывает на сотрудничество с Долматовым, поскольку они уже пообещали фанатам выпустить совместный альбом.

Стоит отметить, что осенью 2023 года Баста сообщил, что больше не хочет работать вместе с Гуфом из-за проблем с психикой у коллеги. К тому моменту, признавался артист, было написано несколько крутых демок к альбому. Позднее у Гуфа «произошел какой-то кульбит», и они приостановили работу.

Ранее Гуф рассказал, что получил $100 от Басты в качестве первого гонорара.