«Вот и начудили»: Бузова и Погребняк снялись в бане и стали объектами насмешек

Поющую телеведущую Ольгу Бузову и блогера Марию Погребняк высмеяли в Сети. Знаменитость поделилась в своем блоге снимком с совместного отдыха с подругой, но слишком увлеклась фотошопом.

Бузова и недавно родившая четвертого ребенка Погребняк отправились в баню, где позировали в одинаковых фиолетовых купальниках. На опубликованном снимке Ольга и Мария сидят в шалаше на шкуре животного.

«Идеальный вечер с любимой», - подписала фотографию 38-летняя исполнительница хита «Мало половин».

При этом Мария рядом с Бузовой выглядела неестественно худой и маленькой.

«Фотошоп конечно творит чудеса, вот и начудили. Маша выглядит как 13-летний подросток», - отметили комментаторы.

Ольге также посоветовали больше не фотографироваться рядом с Марией, так как на ее фоне она выглядит слишком массивной.

При этом Погребняк тоже досталось из-за излишней худобы. Щуплое тело блогерши назвали болезненным и отметили, что такими темпами она «скоро растает».

Ранее телеведущая Ольга Бузова вновь намекнула поклонникам, что беременна. Она опубликовала кадры в шелковом пеньюаре, на которых пользователи разглядели у нее округлившийся живот.