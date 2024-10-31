Скрывающая бойфренда Ольга Бузова намекнула на беременность: фанаты разглядели округлившийся живот

Телеведущая Ольга Бузова вновь намекнула поклонникам, что беременна. Она опубликовала кадры в шелковом пеньюаре, на которых пользователи разглядели у нее округлившийся живот.

В начале осени фанаты артистки активно обсуждали то, что она скоро станет мамой. И у Ольги действительно появился сын, но не родной, а крестник. Мальчика родила близкая подруга Бузовой Мария Погребняк. После этого разговоры о беременности экс-звезды «Дома-2» поутихли, но недавно вновь возобновились.

В личном блоге Ольга опубликовала кадры в ночнушке. Она покрутилась перед зеркалом, продемонстрировав фигуру. И на некоторых ракурсах фанаты увидели у нее животик. Они предположили, что Бузова находится на ранних сроках. Сама она информацию не прокомментировала.

Отметим, что уже несколько месяцев телеведущая счастлива в отношениях. Кавалер задаривает ее цветами, устраивает романтические свидания. При этом личность тайного бойфренда она пока не раскрывает.

Ранее поклонники заподозрили, что таинственным воздыхателем Ольги Бузовой является Олег Майами.