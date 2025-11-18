«Вот это запомнилось мне больше всего!»: пьяный Отар Кушанашвили подрался с Дмитрием Нагиевым в самолете

Журналист Отар Кушанашвили рассказал, как прошло его знакомство с актером Дмитрием Нагиевым. Оказалось, что они подрались при первой встрече. И произошло это в самолете. Подробности телеведущий раскрыл в шоу «НОСТАЛЬЖИ».

Отар признался, что в тот день был пьян. Зайдя в самолет, он почувствовал недомогание из-за алкоголя в организме, и его стошнило прямо на одного из пассажиров. Им оказался Нагиев. Из-за произошедшего между Кушанашвили и артистом разгорелся конфликт, который перерос в драку. Однако общее впечатление о Дмитрии у журналиста все равно осталось хорошее.

«Я помню, что он был учтив со стюардессами, на съемочной площадке с помощниками – вот это запомнилось мне больше всего! Потому что я обожаю дружелюбных и ненавижу людей высокомерных! Привет, Андрюшенька Малахов», - поделился Отар.

Телеведущий отметил — после того случая они с Нагиевым подружились. Сейчас, по словам Кушанавшивили, они переписываются каждый день, хотя актер все равно припоминает ему ту драку.

Ранее Отар Кушанашвили раскритиковал Дмитрия Диброва после его скандального видео.