Отар Кушанашвили раскритиковал Дмитрия Диброва после его видео с ширинкой. Об этом стало известно из выпуска шоу «Каково?!».

Журналист Отар Кушанашвили отреагировал на недавно появившееся видео с участием Дмитрия Диброва. На кадрах телеведущий стоит рядом с машиной с неизвестной девушкой с открытой ширинкой. Известно, что кадры были сделаны на Бали.

По словам Кушанашвили, такое поведение — проявление неуважения не только к другим, но и к себе.

«Он старый человек. Позволять так себе появляться на людях — это не уважать ни себя, ни своих сыновей. Он одинокий. Он не может понять, почему его бросила Полина. Я вижу одинокого, никому не нужного человека. Даже, похоже, самому себе», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Отар Кушанашвили раскритиковал современных актеров.