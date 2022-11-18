Вот это страсть: в Сети обсуждают жаркий поцелуй Аллы Пугачевой и Максима Галкина*

На днях Алла Пугачева и Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) отметили 21-ю годовщину свадьбы. К сожалению, супруги в этот праздничный день были не вместе, однако комик все равно даже на расстоянии сумел порадовать Примадонну большим букетом цветов. Поклонники звездной пары решили поностальгировать и найти кадры с прошлых годовщин артистов. Так фанаты обнаружили архивное видео, на котором запечатлен страстный поцелуй Пугачевой и Галкина*.

Ролик был записан два года назад на семейном празднике. Певица и шоумен ели торт, после чего решили поцеловаться. Сначала это был лишь небольшой чмок, но потом Алла Борисовна взяла все в свои руки, притянула к себе мужа и подарила ему французский поцелуй.

Поклонники артистов остались под большим впечатлением от архивного видео. Они еще раз поздравили супругов с годовщиной и потребовали нового такого же горячего ролика.

Напомним, что Алла Пугачева вместе с детьми сейчас находится в Израиле. Недавно она вышла на связь с российскими фанатами и рассказала о своем времяпрепровождении за границей.