«Вот это он порвал всем»: звезда сериала «Ольга» оценил игру Борисова в «Аноре»

Российский актер Сергей Романович поделился мнением об игре Юры Борисова в фильме Шона Бэйкера «Анора». Его слова приводит OK!.

Как признался артист, он смотрел киноленту отрывками. При этом его впечатлили те сцены, которые он видел. Особенно его удивили фрагменты с номинированным на «Оскар» Юрой Борисовым.

«Отреагировал с восхищением, а если сказать словами из реальной жизни: «Вот это он порвал всем…». Ну, вы поняли!», — заявил Романович.

Звезда «Ольги» подчеркнул, что Борисов своим примером доказал, что актеру из РФ вполне реально стать номинантом на «Оскар». Романович уточнил, что с детства мечтает о мировой премии. Он также выразил Борисову благодарность за мощную порцию вдохновения.

Кроме того, Сергей рассказал, что ему понравились фильмы «Серебряные коньки» и «Кентавр» - последние проекты с участием Борисова, которые он смотрел.

Напомним, что накануне Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за его роль в фильме Шона Бейкера «Анора», где он сыграл Игоря.

Ранее стало известно, что россиянки обеспокоены за брак Юры Борисова из-за голливудской актрисы.