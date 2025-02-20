«Она в него влюблена»: россиянки обеспокоены за брак Юры Борисова из-за голливудской актрисы

Россиянки защищают Юру Борисова после теплых слов в его адрес от Майки Мэдисон. Об этом стало известно из соцсетей.

В Сети активно обсуждают комплименты от актрисы «Аноры» Майки Мэдисон в адрес Юры Борисова. 25-летняя знаменитость расплывается в улыбке, когда ее спрашивают об опыте работы с российской кинозвездой.

«Боже мой! Юра лучший, он потрясающий! Он один из самых добрых людей, которых я встречала. Он смешной, я имею в виду, что он не воспринимает себя слишком серьезно. И он точно такой же, как и я. Когда я рядом с кем-то вроде него, меня это очень успокаивает», — говорила она в одном из интервью.

Под видео можно найти десятки похожих комментариев от обеспокоенных россиянок — они пишут, что Борисов в браке и настаивают, что подобные комплименты намекают на то, что Мэдисон могла влюбиться: «Вот скажите, разве это нормальное взаимодействие с женатым мужчиной?», «Руки прочь от Юры, он женат!», «Да она же в него влюблена», «Я бы на месте жены рвала и метала».

Ранее мы писали о том, что актер Юра Борисов вновь проиграл Кирану Калкину и остался без премии.