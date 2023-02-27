«Вот это новость»: 64-летний Александр Малинин вновь готовится к свадьбе

В судьбе Александра Малинина было несколько браков прежде, чем он обрел личное счастье. Сегодня стало известно о том, что певец вновь готовится к свадьбе. Правда, на этот раз виновник торжества не сам Александр, а его дочка Устинья.

22-летняя наследница Малинина уже долгое время проживает не в России. Когда-то звездные родители отправили девочку в Лондон в Академию музыки, с тех пор она закрепилась в этой стране. Там же Устинья и встретила свою любовь. Речь идет про ее избранника Зака, который, как поговаривают СМИ, весьма обеспеченный человек.

Так, мужчина порадовал дочку Малинина дорогим помолвочным кольцом с крупным камнем. Фотографией украшения Устинья поделилась в своей социальной сети. «Я сказала: "Да"», — эмоционально подписала кадр она.

К слову, фолловеры девушки с восторгом отреагировали на эту новость и принялись поздравлять наследницу Малинина с этим важным событием: «Вот это новость! Мне казалось, Устинья еще совсем молоденькая, ну а как в такую красавицу не влюбиться».

Сам звездный отец пока никак не комментировал радостное событие в его семье.

Ранее мы писали о том, как живет и чем занимается дочка Малинина в Лондоне. Подробности читайте в этой статье.