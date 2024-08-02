«Вот это губы»: единственную внучку Александра Маслякова сравнили с куклой на новом фото

17-летнюю внучку телеведущего Александра Маслякова Таисию сравнили с куклой на новом фото. Подписчики также обратили внимание на ее губы и назвали «гигантскими».

На публикацию обратил внимание Леди Mail.ru.

Таисия разместила фото в соцсетях. На снимке она была в кроп-топе и джинсах с низкой посадкой. Девушка забрала волосы в косу, а в макияже сделала акцент на губы.

В Сети так отреагировали на внешность родственницы Маслякова: «»Кукла», «Вот это губы, размер гигантский», «Шикарная».

Таисия – единственная внучка телеведущего, дочь Александра Маслякова-младшего. Она учится в МГИМО. Девушку неоднократно упрекали в коррекции внешности у косметолога. Однако она не дает никаких комментариев на этот счет. В соцсетях Таисии можно увидеть только фото из поездок, ресторанов, бутиков.

Ранее сообщалось, что певица Инстасамка навсегда удалила филлеры из губ. В Сети отмечали, что раньше артистка была красивой, но теперь «притягивает внимание как фрик».