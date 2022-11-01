Как одеться модно в холодную погоду?

Обратите внимание на состав утеплителя внутри плаща. Хорошо, если он минимум на 50% будет состоять из шерсти. Это позволит изделию долго сохранять тепло. А полиэстер в составе помогает выпускать наружу пары естественной влаги. Утепленный плащ выдерживает мороз до -5 градусов, он вполне подойдет не только на осень/весну, но и на «европейскую» зиму.

Выбирайте плащ классической расцветки, такие цвета актуальны, благодаря их универсальности: бежевый, черный или благородного оттенка хаки.

Длинное пальто