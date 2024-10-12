«Вот это да!»: актриса Виктория Толстоганова избавилась от вредной привычки и сэкономила

52-летняя актриса Виктория Толстоганова, сыгравшая в новом сериале «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева, призналась, что ей удалось избавиться от давней пагубной привычки. Артистка отметила, что благодаря отказу от курения смогла менее чем за два месяца сэкономить 13 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Жизнь».

«Мои успехи за 52 дня, что я некурящая: сэкономлено 12 тысяч 906 рублей 25 копеек… А все потому, что мною не выкурено 1032 сигареты (а это почти 20 сигарет в сутки!). Вот это да! На меня это производит впечатление», — поделилась Виктория Толстоганова.

По словам знаменитости, она приняла решение бросить курить в особенный день — Преображение Господне (19 августа). Виктория Толстоганова смогла забыть о сигаретах не только благодаря вере и желанию заботиться ос воем здоровье, но и специальное мотивирующее приложение. С помощью программы актриса ведет ежедневный подсчет, какую пользу отказ от курения приносит не только человеку, но и его бюджету.

Помимо отказа от вредных привычек, артистка также прививает себе полезные. Так, недавно Виктория Толстоганова всерьез начала заниматься изучением английского языка и даже на съемки берет с собой учебник по грамматике.

Ранее мы писали о том, что Виктория Толстоганова появилась на публике в Сербии с мужем.