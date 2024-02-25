Оказалась без одежды в Москве: Виктория Боня прилетела из Эмиратов в Россию

Телеведущая и модель Виктория Боня прилетела в Москву из Дубая. Однако, вернувшись, знаменитость попала в щекотливую ситуацию. Об этом сообщает The Voice.

В своей соцсети телеведущая рассказала о своем длительном путешествии. Звезда призналась, что оказалась в неудобном положении из-за того, что у нее не было теплой одежды.

«Я без одежды, потому что побывала уже на всех континентах за эти сутки и где-то потеряла пуховик. И сейчас сижу, жду чемодан. И буду скоро выходить на морозную улицу», — поделилась Виктория Боня.

Знаменитость также оценила качество обслуживания в Шереметьево.

«Хочу показать сервис в Шереметьево. Только я приземлилась, уже куриный горячий суп меня ждал еще до получения чемодана. Ну что за прелесть? Как я люблю наш сервис!» — высказалась звезда.

Виктория Боня поделилась кадрами после возвращения в Москву порадовалась зиме на родине.

«Реалии московской жизни», — отметила знаменитость.

Кроме того, по словам телеведущей, она прилетела в Россию на несколько дней. За это время она успеет сняться в новом реалити-шоу.

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