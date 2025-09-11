Уехавшая в 2022 году в Латвию певица Лайма Вайкуле призналась, что всегда любила США.

«Мы же обожали Америку. Я уже не говорю о том, что Америка спасла мне жизнь... Человека из Советского Союза было сразу видно – это закомплексованность дичайшая», - разоткровенничалась исполнительница в интервью, на которое обратил внимание Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

По мнению Вайкуле, в США она чувствовала, что сильно отличалась от американцев. Артистка также заявила, что подозревала всех в попытке завербовать ее.

«Вот до такой степени мы были идиотами», - заключила Вайкуле.

Напомним, певица уехала из России в 2022 году и призвала дать оружие Украине на своем ежегодном фестивале «Рандеву» в Латвии.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал, от кого Лайма Вайкуле получает деньги за негативные высказывания о России. Политик назвал бизнесмена Михаила Ходорковского* (признан иноагентом на территории РФ) главным спонсором исполнительницы.

*Признан иностранным агентом на территории России