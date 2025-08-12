«Агент западных спецслужб»: кто платит Лайме Вайкуле за русофобские заявления

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин рассказал, от кого Лайма Вайкуле получает деньги за негативные высказывания о России. Политик назвал бизнесмена Михаила Ходорковского* (признан иноагентом на территории РФ) главным спонсором исполнительницы.

Бородин уверен: Ходорковский* занимается финансированием артистке, призвавшей недавно дать оружие Украине.

«Вайкуле платит Ходорковский*. Сам он, в свою очередь, является агентом западных спецслужб», — приводит слова главы ФПБК NEWS.ru.

При этом, по словам Бородина, в скором времени певица надоест олигарху, и он перестанет ее спонсировать: она для него станет «отработанным материалом», уверен Виталий. Как пояснил политик, после этого Вайкуле постарается объяснить россиянам, что любит Россию, и ее просто «не так поняли».

Певица призвала дать оружие Украине на своем ежегодном фестивале «Рандеву» в Латвии. Это заявление вызвало большое негодование в российском обществе. После этого Виталий Бородин заявил, что против знаменитости нужно возбудить уголовное дело.

Напомним, артист и бизнесмен Андрей Ковалев объяснил антироссийские высказывания звезды «проблемами с головой», которые, по его мнению начались у Вайкуле из-за коронавируса.

*признан иноагентом на территории РФ