Вот что нужно сделать: Петросян побывал на ледовом шоу с Костомаровым и выразил ему поддержку

Советский и российский артист эстрады Евгений Петросян стал одним из свидетелей возвращения фигуриста Романа Костомарова на лед. Юморист восхитился мужеством спортсмена и его близких, а также выразил ему свою поддержку, передает StarHit.

Олимпийский чемпион впервые после множества операций вышел к публике. Произошло это на гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Костомаров появился перед зрителями в тот момент, когда на льду выступала его супруга Оксана Домнина. Спортсмен обратился ко всем присутствующим и поблагодарил за поддержку и теплые слова, которые звучали в непростое для него время. Также фигурист в очередной раз продемонстрировал любовь к жизни — он заявил, что необходимо ценить каждый ее момент, несмотря на разного рода трудности. Отдельной благодарности удостоились близкие чемпиона. Костомаров отметил, что смог справиться с болезнью исключительно при их участии.

Среди зрителей шоу оказался Евгений Петросян. Он стал свидетелем того, как зал встречал фигуриста под громкие аплодисменты и со слезами счастья на глазах. По словам юмориста, еще перед началом спектакля он подошел к Роману и выразил ему поддержку. Кроме того, артист познакомился с семьей спортсмена, которая героически перенесла все невзгоды.

«Преодолеть бесконечную боль, найти себя в новом измерении — вот что нужно сделать. Я сказал ему: "Бог вас сохранил, значит и вы не оплошаете! А мы, россияне, душой всегда с вами"», — отметил звезда «Смехопанорамы».

Ранее фигуристка Оксана Домнина прокомментировала возвращение своего мужа на лед. По словам спортсменки, Костомаров сам настоял на участии в шоу.