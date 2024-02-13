«Вот что бы я изменил в жизни»: о чем жалеет певец Игорь Корнелюк

Певец Игорь Корнелюк поделился подробностями о своей жизни. Артист признался, что чувствует себя счастливым, однако есть о то, о чем он жалеет. Об этом он рассказал в программе Пятого канала «Светская хроника».

В прошлом году Игорю Корнелюку исполнился 61 год. По признанию артиста, он стал замечать, что с возрастом его характер стал еще более тяжелым.

«Бу-бу-бу, побухтеть, побухтеть. Я всем говорю: это у меня уже старческое начинается, поэтому относитесь к этому с пониманием», — поделился певец.

Супруга и сын с пониманием относятся к артисту. Примечательно, что супруга певца Марина, с которой он состоит в браке уже более 40 лет, является его директором.

Также исполнитель хита «Город, которого нет» рассказал о своей мечте. Артист признался, что всегда мечтал иметь дома башню с часами. Спустя годы он осуществил свою мечту — у него на участке есть часовая башня.

«У меня всегда была мечта, чтобы у меня дома была башня с часами. Вот такая детская придурь, если хотите», — поделился музыкант.

Игорь Корнелюк заявил, что сейчас он чувствует себя счастливым. Однако он признался, жалеет о том, что у них с супругой только один ребенок. По мнению артиста, если бы у них было много детей, жизнь была бы интереснее.

«Штук 18, да, чтобы было детей. И жизнь была бы наполненной и интересной. Вот что бы я изменил в жизни», — признался Корнелюк.

Ранее мы писали о том, что певец Игорь Саруханов заявил о готовности снова отправиться в ЗАГС.