«Вот бы сегодняшние мозги»: Лариса Гузеева сделала неожиданное признание о детях

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева заявила, что не смогла стать идеальной матерью для своих детей. Она призналась, что сожалеет о некоторых моментах из прошлого.

«Есть ли мамы на свете, которые ни о чем не сожалеют, ни в чем не раскаиваются, не мучаются от чувства вины? Я точно не из них... Вот бы сегодняшние мозги, опыт и знания да в молодость... Сразу оговорюсь, у меня прекрасные дети — претензий к ним ноль. Это я о себе, если что», - разоткровенничалась Гузеева в личном блоге.

Как пояснила актриса, ей всегда не хватало времени на детей, поскольку в те годы приоритетом были деньги.

Напомним, у Ларисы Гузеевой двое детей: 32-летний сын Георгий, рожденный в браке с Кахой Толордава, и 24-летняя дочь Ольга от третьего мужа, главы Федерации рестораторов и отельеров РФ Игоря Бухарова.

Ранее телесваха Роза Сябитова рассказала, что не может назвать Ларису Гузееву своей подругой, несмотря на долгую совместную работу. По ее словам, Гузеева сразу сказала, что они — коллеги.