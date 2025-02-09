Не подруги: Сябитова честно рассказала об отношениях с Гузеевой

На протяжении 20 лет Роза Сябитова и Лариса Гузеева ведут программу «Давай поженимся». При этом телеведущие не стали подругами, несмотря на долгую совместную работу.

Как пояснила Сябитова, Гузеева сразу сказала ей, что они — коллеги. Это, по словам свахи, помогает им столько лет работать вместе. Бывает, что на съемках они не сходятся во мнении, но это не мешает творческому процессу.

«Я объясняю: „Мы не ругаемся, просто отстаиваем свои точки зрения“. А представляете, если бы она была моей подружкой, могла бы я ей такое сказать? Конечно же, нет», — объяснила Роза Сябитова mk.ru.

Недавно Сябитова серьезно поговорила с Гузеевой. Розу смущает, что артистку в интернете называют свахой, хоть она и таковой не является. После этого звезда «Жестокого романса» прислушалась к коллеге и теперь в каждой программе уточняет, у кого, какая роль.

Сваха призналась, что ее в последнее время также зовут сниматься в кино. Сябитова не отказывается — телеведущей помогает совместная работа с народной артисткой, у которой постоянно можно брать «мастер-классы», говорит она.

Ранее Роза Сябитова призналась, что неоднократно отказывалась от брака ради детей. О некоторых романах ее наследники до сих пор не знают.