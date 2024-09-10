«Востребован»: Пригожин публично поздравил Ревву с юбилеем и пригласил в свой клуб

Продюсер Иосиф Пригожин публично поздравил певца Александра Ревву с днем рождения и сообщил, что именинник официально вступил в клуб 50-летних. Муж артистки Валерии опубликовал снимок с Реввой в соцсетях.

На фото мужчины отдыхали на пляже и выглядели счастливыми. Иосиф при этом был тепло одет, а вот Александр позировал в футболке с коротким рукавом. Продюсер не рассказал, где был сделан кадр. Вместо этого он посвятил добрые слова имениннику.

«Саня, с юбилеем, дорогой! Добро пожаловать в наш клуб «50». Не переживай, дружище, после 50-ти тоже прикольно. Будь здоров, счастлив и востребован», – написал Иосиф.

Напомним, что Александр Ревва празднует день рождения 10 сентября. Он родился в 1974 году в Донецке. Зрители знают его по персонажу: Артур Пирожков (донжуан, культурист, певец и танцор). Среди других образов — Зинаида Кузьминична (бабушка со скрипучим голосом), Алексей Новацкий (нищий фокусник с бестолковыми, но смешными трюками), Дон Дигидон (глава итальянской мафии).

На счету артиста роли в 20 фильмах, два музыкальных альбома, 38 композиций, 26 видеоклипов, много раз был членом жюри в разных шоу на Первом канале.

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