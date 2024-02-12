Балерина Анастасия Волочкова расплатилась с долгами за коммунальные услуги

Балерина Анастасия Волочкова расплатилась со всеми долгами за коммунальные услуги. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на базу данных исполнительных производств на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России (ФССП).

Напомним, что недавно СМИ писали, что у экс-примы Большого театра есть долг по коммуналке в размере 300 тысяч рублей. Эта сумма накопилась за полгода. Глава ТСЖ рассказывал, что самостоятельно пробовал решить этот вопрос, но никаких результатов это не принесло, а вот ссоры были.

«Она сама-то и не против платить, это ее помощники так деньги свои отрабатывают. Сказали ей, что платить не нужно», – говорил журналистам председатель ТСЖ.

По данным ФССП, у Волочковой имелся долг в размере 57,19 тысячи рублей за коммуналку в другой квартире – на Итальянской улице в Санкт-Петербурге. Через суд эти деньги были получены, но сумма пошла на возмещение судебных издержек.

Несмотря на проблемы, о которых писали СМИ, Анастасия месяц назад отдыхала на Мальдивах. Она заселилась в отель, стоимость пребывания которого начиналась от 550 тысяч рублей.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала о влюбленном в нее голливудском актере Джиме Керри. По словам артистки, интрижка с голливудской звездой случилась много лет назад, когда она состояла в отношениях с крупным российским бизнесменом.