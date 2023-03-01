«Восставший из ада»: Семён Слепаков угодил в очередной скандал в Эстонии
Уехавший из страны комик Семён Слепаков попал в скандал на концерте в Эстонии .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@user-vs9kz2uo8r»
Резидент юмористического шоу Камеди Клаб, комик и бард Семён Слепаков снова угодил в скандал за границей.
Как сообщает издание Woman.ru, после его выступления на сцене одного из эстонских городов, в Сети исполнителя сатирических песен начали называть не иначе как «ослом».
Дело в том, что певец «осмелился» посмеяться над эстонским премьер-министром Каей Калассом, у которой, как оказалось, существует прозвище, состоящее из первых двух букв имени и фамилии.
Кроме того, некоторые интернет-пользователи не поняли и открывающую концерт фразу Слепакова: «Расскажите мне, над чем у вас в стране смеяться можно, а над чем - нельзя».
- Надоели восставшие из ада и приехавшие с земли обетованной к нам шутить, – пишут в сети рассерженные зрители.
Ранее мы писали, что гастролирующий по миру комик Семен Слепаков задолжал налоговой службе четверть миллиона рублей.