«Восставший из ада»: Семён Слепаков угодил в очередной скандал в Эстонии

Резидент юмористического шоу Камеди Клаб, комик и бард Семён Слепаков снова угодил в скандал за границей.

Как сообщает издание Woman.ru, после его выступления на сцене одного из эстонских городов, в Сети исполнителя сатирических песен начали называть не иначе как «ослом».

Дело в том, что певец «осмелился» посмеяться над эстонским премьер-министром Каей Калассом, у которой, как оказалось, существует прозвище, состоящее из первых двух букв имени и фамилии.

Кроме того, некоторые интернет-пользователи не поняли и открывающую концерт фразу Слепакова: «Расскажите мне, над чем у вас в стране смеяться можно, а над чем - нельзя».

Надоели восставшие из ада и приехавшие с земли обетованной к нам шутить, – пишут в сети рассерженные зрители.

Ранее мы писали, что гастролирующий по миру комик Семен Слепаков задолжал налоговой службе четверть миллиона рублей.