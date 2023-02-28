Четверть миллиона: гастролирующий по Европе Семен Слепаков погряз в долгах

Шоумен Семен Слепаков зарабатывал в России огромные деньги. Он вел корпоративы и заключал рекламные контракты, а также выступал с песнями. Мужчина регулярно входил в список самых обеспеченных людей по версии Forbes. Но звезда все бросил и переехал в Израиль. Он думал начать жизнь с чистого листа, но оказался должником. СМИ выяснили, что артист задолжал в России четверть миллиона рублей.

Издание kp.ru пишет о том, что в конце 2022 года Слепаков угодил в «черный список» Федеральной налоговой службы РФ с долгами на сумму 19 миллионов рублей! Это неуплаченные налоги с дохода в 118 млн плюс пени за просрочку.

Шоумен закрыл долги за пару месяцев, но оказалось, что это не все. По данным СМИ, у Семена осталась еще одна задолженность перед налоговой.

«На этот раз с барда требуют 232 тысячи рублей», – сообщает kp.ru.

Знаменитость никак не комментирует ситуацию, в которой оказался. Он старается не реагировать на критику в свой адрес, а продолжает вести творческую деятельность, но уже за границей. Поклонники артиста недовольны, что в своих шутливых частушках он часто задевает страну, в которой стал звездой.

Еще больше негатива вызвало то, что Слепакова продолжили показывать на телевидении. Один из каналов выпустил старую программу с участием барда. Не только пользователи Сети, но и коллеги музыканта были возмущены. Среди них был певец Юрий Лоза.

«Раньше какой-то актер попадал в немилость и его вырезали из всех фильмов. Нужно дифференцировать свой подход. Все, что против нас, нужно убрать», – высказывался Лоза.

Ранее мы писали о том, как телеведущий Иван Ургант объявил о выходе нового шоу и пригласил стать гостем экс-худрука МХАТа Эдуарда Боякова, после критики в свой адрес.