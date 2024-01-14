«Восстановление займет много месяцев»: участник шоу «Голос. Дети» попал в страшное ДТП

Участника пятого сезона шоу «Голос. Дети» Вадима Якушева госпитализировали после ДТП в Воронежской области. Об этом сообщает StarHit.

Все произошло вечером 30 декабря. Водитель «Мерседес-Бенц» хотел развернуть машину и не заметил автомобиль, в котором находился юноша. После аварии Вадима Якушева повезли в медучреждение.

Врачи обнаружили у парня перелом позвоночника, ушибы головного мозга и прочие серьезные травмы. Кроме самого Якушева, от ДТП пострадала его 42-летняя мать, а также в больницу попали еще три пассажира: 18, 19 и 20 лет.

Мама Вадима рассказала, что сейчас юный певец находится под присмотром медиков. Женщина будет добиваться наказания для водителя иномарки.

«Пытаюсь решить вопросы с государственными органами и виновником в Воронеже. Сын уже 16 дней здесь в больнице. «Мерседес» виноват, вылетел с разворота не в свою полосу», – передает родительница.

По словам матери, Вадим в сознании, его руки и ноги двигаются.

«Прогноз на восстановление есть, но займет много месяцев в корсете», – добавила она.

Сейчас стражи правопорядка проводят проверку по факту случившегося.

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