«Восстановиться полностью невозможно»: как живет дочь Анастасии Заворотнюк после смерти мамы

Модель Анна Заворотнюк рассказала о своей жизни после смерти матери. Недавно она улетела из России, вернувшись к мужу в ОАЭ. Блогерша старается не горевать и двигаться дальше, но полностью восстановиться не может.

Уже несколько лет Анна живет в Дубае, где работает ее супруг, однако довольно часто приезжает в Москву для встречи с близкими. После похорон Анастасии Заворотнюк модель довольно долго пробыла на Родине, пытаясь справиться с потерей. Она делилась, что именно поддержка семьи помогала ей в тяжелые минуты.

Сейчас Заворотнюк уже стала постепенно возвращаться к прежней жизни. Она делится с поклонниками фото с соцсетях, ходит на встречи с подругами и на мероприятия. Но, как призналась Анна, как раньше уже не будет никогда.

«Восстановиться полностью невозможно, но жить с памятью, благодарностью, любовью и мыслью о том, что родители хотели бы, чтобы вы были счастливы, помогает», - поделилась блогерша.

Напомним, что семья Анастасии сплотилась после смерти актрисы. В первую очередь они пытались оградить от повышенного внимания прессы и публики младшую дочь Заворотнюк Милу. Недавно девочка отметила день рождения, ей исполнилось шесть лет.

Ранее Анна Заворотнюк показала, как прошел день рождения ее младшей сестры.