Восстанавливается с трудом: Федосеева-Шукшина передвигается на коляске после инсульта

Исполнительница роли в культовом фильме «Калина красная» Лидия Федосеева-Шукшина несколько месяцев провела на больничной койке после перенесенного инсульта. Сейчас актриса постепенно восстанавливается, передает StarHit.

В сентябре звезда российского кино не будет широко праздновать юбилей — 85-летие. В настоящий момент она полностью сконцентрирована на курсе реабилитации после инсульта. Из-за серьезного заболевания Федосеевой-Шукшиной приходится большим с трудом возвращаться к прежней жизни.

Артистка проходит лечение в специализированном центре. Врачи помогли звездной пациентке полностью восстановить речь. Теперь они вплотную занимаются двигательным аппаратом женщины. Пока что знаменитости приходится пользоваться инвалидной коляской.

«Сейчас только начинаю, но я буду ходить хорошо. Слишком серьезная болезнь. Не могу сказать, что поправляюсь, но восстанавливаюсь» — заявила Федосеева-Шукшина.

О комфорте звездной матери заботится ее дочь Ольга. Она наняла для нее сиделку и перевезла в особняк в Подмосковье. Прежде актриса жила с дочкой в одной квартире.

Помощница Федосеевой-Шукшиной рассказала, что звезда уже потихоньку передвигается по дому самостоятельно без использования клюшки. Также артистка сама может подниматься с кровати.

Ранее стало известно о состоянии госпитализированного актера Алексея Янина. Он оказался в больнице из-за проблем со здоровьем после перенесенного инсульта.