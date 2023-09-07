«В неврологической реанимации»: врачи рассказали о состоянии актера Алексея Янина

В столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили о состоянии госпитализированного актера Алексея Янина. Мужчина все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

Поклонники беспокоятся за Янина, который попал в больницу в начале сентября. Но медики говорят, что мужчина все еще находится в тяжелом состоянии.

«Он лежит в неврологической реанимации, состояние тяжелое», – сообщил источник агентства.

Напомним, что недавно всю общественность потрясла ложная новость о смерти Алексея Янина. Супруга актера стала жертвой мошенников, которые сообщили, что он скончался. Услышав эту ужасную новость, Дарья передала ее родственникам и в театр, где работал ее муж. Там был выпущен пресс-релиз.

Позже запись была удалена. Дарья рассказала, что ее обманули и уже заявила на злоумышленников в полицию.

Артист известен по работам в кино и сериалах «Судья», «Сильнее судьбы», «С любимыми не расстаются», «Клуб», «Дочки-матери», «Студенты». Он был знаменит и востребован, когда случился инсульт. В итоге уже восемь лет молодой мужчина борется с его последствиями.

Ранее солист группы «На-На» Вячеслав Жеребкин признался, что ежедневно борется за жизнь сына.