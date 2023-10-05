«Воссоздали Москву 70-х»: Тодоровский рассказал о жизни после смерти жены

Режиссер Валерий Тодоровский спустя год после смерти жены Евгении Брик посвятил себя новому проекту, став продюсером детективного многосерийного фильма «Бизон: Дело манекенщицы». Сериал будет показан на Первом канале.

По словам Тодоровского, он очень доволен сюжетом фильма, ведь сценарий к нему писали более пяти лет. Самым сложным моментом оказалось воссоздание атмосферы Москвы 70-х годов, однако художникам это удалось.

«Мы увидим советский, как сейчас говорят, гламур, который был скрыт и недоступен простым советским людям, но этот мир был, и он был по-своему опасным, увлекательным, а мир моделей — особенно интересным и притягательным», - приводит портал Woman.ru слова режиссера.

В настоящее время Тодоровский вместе с дочерью Зоей проживает в Америке, но часто приезжает в Москву по работе. Режиссер признался, что съемки сериала стали для него спасением, поэтому он надеется, что фильм получит продолжение.

Ранее мы писали, что семья 40-летней актрисы Евгении Брик до сих пор не может смириться с ее смертью. Жены Валерия Тодоровского не стало 10 февраля 2022 года. Она боролась с онкологией, но не смогла победить болезнь.