Воссоединились в Новый год: Нино Нинидзе и Максим Виторган развеяли слухи о расставании

Уже более полугода в Сети распространяются слухи, что Максим Виторган и Нино Нинидзе расстались. Причиной возникновения домыслов послужило то, что актер долгое время находился вдали от своей возлюбленной в Израиле, в то время как она оставалась в Москве. К тому же сами артисты о своих отношениях говорили загадками. Однако накануне ситуация прояснилось. Виторган и Нинидзе снова вместе.

Пара вместе отметила наступление Нового 2023 года. Близкая подруга актеров на своей странице опубликовала видео, на котором засветились Нино и Максим. Также в компании был Шура из группы «Би-2». Вместе они пели известные хиты музыкального коллектива под гитару.

Теперь поклонники говорят о долгожданном воссоединении пары. Правда, неизвестно, происходило ли на самом деле их расставание или же они просто перестали афишировать свои чувства. Напомним, что в один момент из социальных сетей пропали совместные фотографии Виторгана с Нинидзе. Правда, сама актриса говорила, что это ничего не значит. Нино добавила, что у нее есть причины скрывать личную жизнь, но не нужно делать выводы по ленте в личном блоге.

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