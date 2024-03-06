«Воспоминания»: Серябкина ответила на скандальные заявления Фадеева

Певица Ольга Серябкина прокомментировала скандальные заявления Максима Фадеева. Продюсер раскритиковал творчество бывшей участницы коллектива Serebro, которая ушла в сольную деятельность. Она ответила Фадееву в беседе с Super.

Композитор пообщался с подписчиками в соцсетях и громко высказался об артистах, с которыми работал. Досталось группе Serebro, певице Глюкозе и Ольге Серябкиной. Фадеев намекнул, что не в восторге от новой песни исполнительницы. По его мнению, артистка попыталась «скопировать» репертуар группы 10-летней давности.

Журналисты встретили Ольгу на премьере фильма «Онегин» и узнали ее ответ. Но певица не стала грубо отвечать продюсеру. Несколько слов она все же сказала.

«Что могу сказать? Слушайте мою музыку, мои песни — это по любви, написаны по любви, и я хочу, чтобы вы их послушали», – заявила Серябкина.

Заявление Фадеева она прокомментировала так.

«Я не могу отвечать за его впечатления и воспоминания. Могу только за свои», – коротко добавила артистка.

Ранее мы писали о том, что Максим Фадеев высказался о романе с Серябкиной. В Сети уже много лет обсуждают роман Фадеева и Серябкиной. Более того, публика была уверена, что Максим является отцом ребенка Ольги. В личном блоге продюсер заявил, что его веселят подобные слухи.