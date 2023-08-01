Воспитывал с пяти лет: Ксения Бородина навестила отчима-итальянца

Ведущая Ксения Бородина во время путешествия с дочками по Италии навестила отчима Дженни. Мужчина воспитывал ее с пяти лет, хотя потом развелся с мамой звезды.

Бородина сохранила теплые отношения с бывшим родственником. Дженни по профессии архитектор – падчерица до сих пор восхищается им.

«Очень любила прибегать к нему в офис, потому что там было много фломастеров», - поделилась она и отметила, что Дженни «вообще не меняется с годами». Слова Бородиной приводит StarHit.

Родной отец ведущей умер несколько лет назад. Она говорила, что поведение родного человека нанесло психологическую травму. И даже после смерти отца обида на мужчину не прошла.

Бородина воспитывает двоих дочерей от разных браков. Семейная жизнь ведущей не сложилась ни с первым, ни со вторым мужем.

В конце июля она отправилась за границу с дочерьми. Знаменитость выбрала для отдыха Францию: семья посещает музеи и бутики, гуляет по центру Парижа.