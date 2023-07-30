Ксения Бородина улетела в отпуск в Париж в компании дочерей

Телеведущая Ксения Бородина выбрала местом отдыха романтичную Францию. За границу она отправилась вместе с двумя дочерьми — Марусей и Теоной.

В своем блоге знаменитость сразу же показала подписчикам тур по номеру. Оказалось, что окна отеля выходят прямо на Эйфелеву башню.

Развлекательная программа звездной мамы весьма насыщенная. Бородина с детьми посещает музеи, бутики и гуляет по историческому центру Парижа.

Напомним, что Ксения Бородина воспитывает 14-летнюю Марусю от Юрия Будагова. Телеведущая признавалась, что экс-супруг никак финансово не помогает с дочерью и устраивает совместное времяпрепровождение лишь раз в год.

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