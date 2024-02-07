«Воспитанием Стеши больше занималась мама»: Дмитрий Маликов сделал признание о дочери

Певец Дмитрий Маликов считается примерным семьянином в российском шоу-бизнесе. Однако недавно артист признался, что из-за бурной гастрольной деятельности он пропустил самые важные этапы взросления его дочери Стефании, передает Teleprogramma.pro.

Так, на протяжении восьми лет Маликов занимается постановкой музыкального спектакля «Перевернуть игру». Это занятие поглотило певца с головой. Он наблюдал за тем, как юные актеры буквально взрослели на сцене. При этом взросление своей дочери Стефании Дмитрий в какой-то мере пропустил.

«Воспитанием Стеши больше занималась мама, так как в ее важные годы я был в активной гастрольной деятельности. Сейчас, когда дочь повзрослела, у нас с ней происходит гораздо больше интересных и сложных задушевных бесед, чем в детстве», — поведал Маликов.

Но, несмотря на это, певец доверяет дочери, как в свое время ему доверяли родители. Дмитрий признался, что многое повидал в годы студенчества, но никогда не выходил за рамки разумного.

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