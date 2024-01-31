Стойка на голове, спорт: как худеет дочь Славы Александра Морозова

25-летняя дочь певицы Славы Александра Морозова в прошлом году стала мамой. За время беременности она набрала лишний вес, но после родов она похудела на 12 кг. Сейчас Саша весит 60-62 кг.

Начинающая актриса призналась, что за время беременности она поправилась почти на 20 кг. Ей осталось сбросить еще семь килограммов, чтобы прийти к идеальному весу в 52-54 кг.

Чтобы держать себя в форме, девушка занимается три раза в неделю спортом. Она ходит на большой теннис, силовые тренировки и акробатику, которую преподают в театральном институте, пишет Kp.ru.

«Акробатика включает стойку на голове и другие упражнения. Спорт, конечно, помогает. Но вес сейчас немного остановился, и я прекрасно понимаю — почему», — говорит дочь знаменитости.

Саша объяснила, что вечером она и ее супруг садятся ужинать в позднее время. Как правило, они едят мучное: к примеру, макароны, а потом ложатся спать. Девушка считает такой подход к питанию «тупиком».

Ранее Саша Морозова назвала свою маму Славу идеальной бабушкой. Подробности можете прочитать в этой статье.