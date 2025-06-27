«Воспалительный процесс шел три-четыре месяца»: Алена Яковлева разоткровенничалась о борьбе с болезнью

Народная артистка РФ Алена Яковлева разоткровенничалась о борьбе с болезнью. Она призналась, что некоторое время назад попала в больницу с подозрением на аппендицит, хотя на самом деле это оказался дивертикулез.

Актриса поделилась подробностями лечения в новом выпуске проекта «Сорян, это подкаст».

Ведущий отметил, что у Яковлевой был сложный год, она похудела на 12 кг. Актриса призналась, что чувствовала лишний вес, а неправильные действия привели ее в больницу.

«Я попала в институт Склифосовского прямо перед спектаклем с проблемами кишечника. Килограммы я потеряла. Я села на очень жесткую диету. Ни овощей, ни фруктов, ничего нельзя было», - рассказала Яковлева.

Попутно звезда вспомнила, что раньше курила по пачке в день, любила вино. Однако в один день бросила курить, когда увидела проблемы с кожей. От алкоголя отказалась, хотя врачи разрешали.

Актриса также подробно описала день, когда ей стало плохо.

«Меня увезли с подозрением на аппендицит…Я в полусогнутом виде. Давление повысилось, я задыхалась. Оказалось, это еще одна болезнь. Выяснилось — дивертикулез, который может проявиться, а может не проявиться. Он лечится только диетами. Воспалительный процесс шел месяца три-четыре… Выяснилось, что у меня еще ГВС - гипервентиляционный синдром, при котором ты задыхаешься все время, постоянно, не можешь добрать воздуха», - поделилась знаменитость.

Яковлева вспомнила, что после этого улетела на гастроли, где случился приступ ГВС. Актриса стала обращаться к психиатрам.

«Сказали, это психоэмоциональное выгорание, нельзя столько работать. Я отменила гастроли, стала постепенно восстанавливаться», - отметила Яковлева.

Ранее она заявляла, что больше не хочет худеть.