Воспаленные руки и инвалидное кресло: состояние Пугачевой уже не скрыть

На днях Алла Пугачева стала гостем концерта своей подруги Лаймы Вайкуле. Кадры с мероприятия шокировали публику — у певицы странные бугры на руках.

Врач Василий Шуров, который лечит Юлию Началову, прокомментировал состояние артистки по новым фотографиям. Оказалось, что у Пугачевой развивается недуг, усиливающийся с годами. Такие обстоятельства могут обернуться для артистки инвалидным креслом.

Специалист отметил, что у Началовой тоже была деформация суставов, но из-за подагры. Бугры на руках Аллы Пугачевой имеют другую причину — артрит.

Артрит обычно развивается у возрастной категории людей. Есть две фазы артрита. При острой фазе требуется обезболивание и снятие воспаления, а при ремиссии сустав сустав ограничивает двигательные функции.

Ранее мы писали, что найден покупатель замка Пугачёвой, готовый выложить за него 1 000 000 000 рублей.