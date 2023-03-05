Воспаленные руки и инвалидное кресло: состояние Пугачевой уже не скрыть
Раскрыта правда состояния Аллы Пугачевой: бугры на теле и инвалидное кресло.
Фото: Starface.ru
На днях Алла Пугачева стала гостем концерта своей подруги Лаймы Вайкуле. Кадры с мероприятия шокировали публику — у певицы странные бугры на руках.
Врач Василий Шуров, который лечит Юлию Началову, прокомментировал состояние артистки по новым фотографиям. Оказалось, что у Пугачевой развивается недуг, усиливающийся с годами. Такие обстоятельства могут обернуться для артистки инвалидным креслом.
Специалист отметил, что у Началовой тоже была деформация суставов, но из-за подагры. Бугры на руках Аллы Пугачевой имеют другую причину — артрит.
Артрит обычно развивается у возрастной категории людей. Есть две фазы артрита. При острой фазе требуется обезболивание и снятие воспаления, а при ремиссии сустав сустав ограничивает двигательные функции.
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