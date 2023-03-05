Найден покупатель замка Пугачёвой, готовый выложить за него 1 000 000 000 рублей

Как сообщает продюсер Примадонны Сергей Дворцов, Алла Борисовна наконец нашла заинтересованного в её недвижимости человека.

Подробности предыдущей попытки Пугачёвой продать дом тоже стали теперь достоянием общественности.

Оказалось, бизнесмен, чье имя ожидаемо не распространяется, уже даже успел внести залог за супер-элитную недвижимость, однако в последний момент попросил скидку. Пугачева не уступила, и сделка сорвалась.

«Мне сказали, что человек, который оказался способным заплатить за замок миллиард рублей уже нашёлся Другой.»,– сообщил Дворцов в беседе с изданием «Газета.Ru.

Напомним, что замок в деревне Грязь был выставлен на продажу и изначально оценивался в 600 000 000 рублей.

Однако после оценки экспертов дом поднялся в цене до 1 млрд.

Любопытно, что стоимость его была обозначена от 1 до 10 млрд. рублей