«Воспаление желчного пузыря»: сын Нины Гуляевой рассказал о состоянии 93-летней актрисы

Сын народной артистки РСФСР Нины Гуляевой рассказал о состоянии экстренно госпитализированной матери. По словам Вячеслава Невинного, у 93-летней актрисы воспалился желчный пузырь.

«Она попала в ГКБ № 52. У нее состояние средней тяжести. Воспаление желчного пузыря», — заявил он в беседе с RT.

Эту же информацию подтвердили РИА Новости в лечебном учреждении. Там также уточнили, что пациентка находится в отделении хирургии.

«Состояние общее средней тяжести. Температура утром — 36,2 градуса», — рассказали в больнице.

Ранее стало известно, что в ночь на 22 июня в Москве экстренно госпитализировали Нину Гуляеву. Одна из ведущих актрис театра и озвучки СССР пожаловалась на сильные боли в области живота сыну, который принял решение вызвать скорую помощь.