93-летняя актриса Нина Гуляева попала в больницу с приступом холецистита

В Москве экстренно госпитализировали одну из ведущих актрис театра и озвучки СССР Нину Гуляеву. Женщина пожаловалась на сильные боли в области живота.

Как пишет Telegram-канал Mash, Нина Гуляева почувствовала себя плохо в ночь на 22 июля. Бригаду скорой помощи вызвал сын актрисы, который в этот момент находился рядом с ней.

По предварительным данным, у 93-летней Гуляевой диагностировали острый приступ холецистита.

В настоящее время актриса находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее звезду фильма «Аритмия» Михаила Руденко госпитализировали в Москве.48-летний актер поступил в медицинское учреждение с жалобами на боль в глазу.