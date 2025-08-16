Восьмилетняя дочка Дениса Кукояки определилась с будущей профессией

Восьмилетняя дочь Дениса Кукояки сменила имидж и заявила, что уже определилась с будущей профессией. Об этом она рассказала журналистам Telegram-канала WOWNEWS на Вельвет Фесте 2025.

Василиса впервые приехала на Вельвет Фест, чтобы выступить на сцене вместе с Миланой Хаметовой. Юные артистки спели для поклонников свой хит «Краш».

Дочка солиста музыкальной группы «Хлеб» появилась на публике в новом образе. Василиса покрасила волосы в розовый цвет и отметила, что родители поддержали ее в этом решении.

«Я подумала, что смена цвета волос - это прикольно. Родители согласились и поддержали меня», — пояснила девочка.

В беседе с корреспондентами Василиса также заявила, что уже определилсь с будущей профессией и мечтает стать певицей.

«Я вот хочу быть, как мари Краймбрери, чтобы быть такой же звездой», — добавила она.

Звездные родители поддерживают Василису во всем, начиная от окрашивания волос и заканчивая выбором профессии. Так, на Вельвет Фесте Денис Кукояка стоял в первом ряду, чтобы снять выступление дочери.

Ранее Инстасамка публично обратилась к Денису и Елене Кукоякам, отметив, что они прославились благодаря роликам с ребенком. Певица даже выступила на заседании Общественной палаты России с инициативой создания закона о запрете эксплуатации детей в видеоблогинге.